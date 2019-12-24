Секретарем стал председатель фракции «Слуга народа» Арахамия.

Президент Владимир Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета.

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Соответствующий указ №950/2019 размещен на сайте главы государства.

В состав Национального инвестиционного совета указом введены: министр инфраструктуры Владислав Криклий, министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (по согласию), советник секретаря Совета Бесик Сихарулидзе (по согласию).

В то же время из состава Национального инвестиционного совета выведены Владимир Гройсман, Степан Кубив, Павел Петренко, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Также указом утверждены в персональном составе Национального инвестиционного совета следующие лица: председатель фракции «Слуга народа», секретарь Совета Давид Арахамия (по согласию), премьер-министр Алексей Гончарук, заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента, заместитель секретаря совета Юлия Ковалив, министр юстиции Денис Малюсько, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, президент и генеральный директор компании "POSCO International Corp." (Республика Корея) Ким Янг-Санг (по согласию).