Законопроект о приравнивании стиков для систем нагрева табака к обычным сигаретам не соответствует требованиям ЕС - эксперт

По словам эксперта, законодательство ЕС относит такие табачные изделия к отдельной категории продукции.

Законопроект, согласно которому в Украине стики для систем нагрева табака приравниваются к обычным сигаретам, не соответствует требованиям Европейского Союза.

Об этом в комментарии УНИАН сказала директор по внешним связям компании "Филип Моррис Украина" Наталья Бондаренко.

"Законопроект по адаптации украинского законодательства в сфере регулирования табачных и никотиносодержащих изделий с требованиями ЕС, собственно, сам не отвечает требованиям Директивы 2014/40/ЕС. Так, в соответствии с указанной Директивой, табачные изделия для нагрева относятся к отдельной, отличной от сигарет категории продуктов - новейших бездымных табачных изделий", - сообщила эксперт.

По ее словам, зарегистрированный в Верховной Раде законопроект №2199 внедряет только часть изменений из указанной Директивы ЕС, а в тексте документа используется неправильная терминология для определения продукции.

"Большинство положений Директивы вообще не включены в законопроект, и появляются новые определения, Директивой не предусмотренные", - отметила эксперт.

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При этом она добавила, что все же необходимо внедрять в законодательство Украины европейскую практику по регулированию табачных и никотиносодержащих изделий, независимо от способа их потребления, что обусловлено Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом.

"Что же касается практики ЕС, то в Европе есть четкое разделение упомянутых продуктов на уровне законодательства – сигареты и табакосодержащие изделия для нагрева являются принципиально разными категориями продукции по своей потребительской природе", - отметила Бондаренко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, Кабинет министров инициировал изменения в законодательстве, которые упорядочивают обращение электронных сигарет в Украине и приравнивают их к обычным табачным изделиям.

В октябре депутат от партии "Слуга народа" Владлен Неклюдов зарегистрировал в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за правонарушения в сфере оборота и употребления табачных изделий" (№2199), которым, в частности, предлагается ввести акцизный налог на никотиносодержащие жидкости для электронных сигарет.