В реестр должников попали более 1,7 миллиона украинцев (инфографика)

При этом 8% из этого количества составляют юридические лица, а 92% - физические лица.

В Единый реестр должников (ЕРД) Министерства юстиции Украины с начала текущего года попало более 1,7 млн украинцев, в частности, по причине невыполнения решений суда, неуплаты административного штрафа, алиментов или кредитов.

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Как сообщает сайт мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов OpenDataBot со ссылкой на реестр Минюста, 8% из этого количества составляют юридические лица, а 92% - физические лица.

Юристы сервиса подчеркивают, что должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (для продажи или покупки недвижимости).

Как сообщал УНИАН, с 1 января банки обязаны использовать информацию из кредитного реестра Национального банка для оценки кредитного риска по своим нынешним заемщикам.

По состоянию на начало года НБУ собрал в кредитный реестр информацию о более 80 тысячах заемщиков банков, включая 53,2 тысячи физических и 27,2 тысячи юридических лиц.

Справка УНИАН. Верховная Рада в феврале 2018 года приняла закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины.

Централизованный кредитный реестр НБУ накапливает информацию о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Заемщики, в отношении которых переданы данные в кредитный реестр, имеют право получать из реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать корректировки.