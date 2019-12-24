В реестр должников попали более 1,7 миллиона украинцев (инфографика)
В Единый реестр должников (ЕРД) Министерства юстиции Украины с начала текущего года попало более 1,7 млн украинцев, в частности, по причине невыполнения решений суда, неуплаты административного штрафа, алиментов или кредитов.
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Как сообщает сайт мониторинга регистрационных данных украинских компаний и судебного реестра для защиты от рейдерских захватов и контроля контрагентов OpenDataBot со ссылкой на реестр Минюста, 8% из этого количества составляют юридические лица, а 92% - физические лица.
Юристы сервиса подчеркивают, что должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (для продажи или покупки недвижимости).
Как сообщал УНИАН, с 1 января банки обязаны использовать информацию из кредитного реестра Национального банка для оценки кредитного риска по своим нынешним заемщикам.
По состоянию на начало года НБУ собрал в кредитный реестр информацию о более 80 тысячах заемщиков банков, включая 53,2 тысячи физических и 27,2 тысячи юридических лиц.
Справка УНИАН. Верховная Рада в феврале 2018 года приняла закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины.
Централизованный кредитный реестр НБУ накапливает информацию о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.
Заемщики, в отношении которых переданы данные в кредитный реестр, имеют право получать из реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать корректировки.