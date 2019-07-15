В реестр должников попали более 1 миллиона компаний и физлиц (инфографика)

Больше всего должников у «ПриватБанка» — более 113 тыс. людей.

Более 1 миллиона украинских компаний и физических лиц попали в Единый реестр должников за последние полгода, таким образом их количество выросло больше чем вдвое с 2016 года.

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Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Так, до 2016-го года в реестр попало более 516 тыс. должников, в 2017-м — 1,2 млн, в 2018-м — еще 1,4 млн. А с начала 2019-го в - уже более 1 миллиона должников, говорится в сообщении.

Больше всего должников у «ПриватБанка» — более 113 тыс. людей.

Государственной судебной администрации задолжало 23 тыс. украинцев.

На третьем месте - "Первый Украинский банк", ему должны 20 тысяч человек.

У Государственной казначейской службы в Киеве более 12 тыс. должников. Это вдвое больше, чем в столичной налоговой (6 тыс. человек).

"Должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов или кредитных линий в банке, взыскивать задолженность с существующих, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, покупки или продажи недвижимости)", - говорится в сообщении.

Также это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в феврале 2018 года приняла закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины.

Централизованный кредитный реестр НБУ накапливает информацию о кредитных операциях заемщиков, задолженность по которым составляет более 100 минимальных заработных плат перед одним банком.

Заемщики, в отношении которых переданы данные в кредитный реестр, имеют право получать из реестра информацию о себе и в случае несогласия с ее содержанием требовать корректировки.