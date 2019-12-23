На границе во Львовской области запустили сканер для проверки грузов

Сканирование происходит без физического осмотра должностными лицами таможни, что позволят сократить время на проверку груза в 10 раз.

Государственная таможенная служба Украины запустила сканирующую систему для проверки грузовых транспортных средств и контейнеров на международном пограничном пункте пропуска "Краковец-Корчева" во Львовской области.

Читайте такжеТрадиционные новогодние очереди на границе: украинцам обещают больше пунктов пропуска

Как сообщили в пресс-службе Таможенной службы, запуск сканера состоялся сегодня, 23 декабря.

"На таможенном посту "Краковец-Корчева" мы запустили работу еще одной сканирующей системы для грузовых транспортных средств и контейнеров. Теперь имеем семь стационарных сканеров на таможенных постах, применение которых существенно сократит время на проверку грузовых авто, повысит эффективность борьбы с нарушениями таможенных правил и будет способствовать увеличению поступлений в госбюджет ", - цитирует пресс-служба главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

В частности, для сканирования автомобиль должен заехать в специально оборудованное помещение, где и происходит сканирование транспортного средства в нескольких проекциях, затем данные сканирующей системы передаются в центральный аппарат Таможенной службы в электронном виде.

"Поскольку сканирование происходит без физического осмотра должностными лицами таможни, время на проверку груза сокращается в 10 раз", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что сканирующая система для проверки крупногабаритных грузов будет работать параллельно с транспортными рентгеновскими установками для проверки багажа пассажиров.

По данным пресс-службы, в настоящее время семь сканирующих систем для грузовых транспортных средств и контейнеров работают в тестовом режиме на пунктах пропуска в Ягодине, Краковце, Раве Русской, Шегинях, Ужгороде, Чопе, Порубном.

Как сообщал УНИАН, по информации главы Таможенной службы Максима Нефедова, часть таможенных сканеров были смонтированы таким образом, чтобы никогда не заработали.

В ответ на эти заявления Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту установки неработающих сканеров для таможни, так как подозревает работников ведомства в нанесении ущерба госбюджету.