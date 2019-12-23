Только 4 из 10 членов комитета Нацбанка голосовали за снижение учетной ставки до 13,5%

Большинство членов монетарного комитета НБУ предлагали снизить учетную ставку до 14%. В итоге Нацбанк с 13 декабря снизил ставку до двухлетнего минимума в 13,5% годовых.

Большинство, или 6 из 10 членов Комитета Национального банка Украины по вопросам монетарной политики предлагали снизить учетную ставку до 14%, а не до 13,5%.

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Об этом говорится в выдержке из протокола заседания комитета от 11 декабря, или накануне решения правления НБУ о снижении учетной ставки до 13,5% годовых.

Согласно документу, 6 членов комитета высказались за снижение ставки до 14%, отмечая сохранение фундаментального давления на инфляцию со стороны растущего потребительского спроса и расходов на оплату труда, а также риски рост мировых цен на отдельные продовольственные товары.

В то же время, 4 члена комитета выступили за более решительное снижение ставки - до 13,5%, подчеркивая необходимость агрессивной реакции на снижение инфляционного давления и длительное укрепление гривни, а также необходимость предотвратить риски снижения инфляции ниже границ целевого диапазона.

Отмечается, что все члены комитета единогласно высказались за более существенное смягчение монетарной политики, чем предусматривает прогнозная траектория учетной ставки.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 13 декабря снизил учетную ставку на 2 п.п. - до двухлетнего минимума в 13,5% годовых, при этом ставка была снижена четвертый раз подряд – после соответствующего решения в октябре, сентябре и июле.

Инфляция в Украине в ноябре 2019 года в годовом выражении составила 5,1%, замедлившись с 6,5% месяцем ранее.