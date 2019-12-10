Нефедов рассказал, сколько денег в бюджет перечислила таможня

Таможня в ноябре выполнила план и перечислила в бюджет 30 млрд грн.

Государственная таможенная служба в ноябре выполнила план и перечислила в бюджет 30 млрд грн, заявил глава службы Максим Нефедов в ходе выступления на конференции в Киеве.

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«Мы выполнили план за прошлый месяц, перечислили в бюджет 30 млрд грн в ноябре», - сказал он.

Нефедов подчеркнул, что при снижении объемов импорта таможня собрала больше платежей, что говорит об эффективной борьбе с контрабандой.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины за ноябрь 2019 года получил 88,831 млрд грн доходов, что на 8,6% ниже планового показателя на этот период.

С начала года, за январь-ноябрь, госбюджет получил 899,746 млрд грн доходов, что на 5,9% ниже планового показателя на этот период.