Верховный суд Британии на этой неделе проведет слушания по «кредиту Януковича»

Слушания пройдут с 9 по 12 декабря.

Верховный суд Великобритании проведет на этой неделе очередные слушания в рамках судебного процесса в Лондоне между Россией и Украиной относительно так называемого «кредита Януковича» объемом 3 млрд долл.

Как сообщается на сайте суда, слушания пройдут с 9 по 12 декабря.

Отмечается, что компания The Law Debenture Trust Corporation plc, представляющая интересы России, оспаривает решение апелляционного суда о рассмотрении дела по полной процедуре.

В суде напомнили, что это решение было принято в ответ на апелляцию Украины, утверждающей, что кредит был получен под политическим давлением.

Также сообщается, что судьями выступают Lord Reed, Lord Carnwath, Lord Hodge, Lord Lloyd-Jones, Lord Kitchin.

Читайте такжеМужчина, бросивший яйцом в Януковича, стал заместителем главы Прикарпатья (фото)

Справка УНИАН. Высокий суд Лондона начал рассмотрение иска России против Украины по еврооблигациям нашей страны на 3 млрд долл. в январе 2016 года. Украина считает этот кредит «взяткой» Кремля бывшей украинской власти за отказ от евроинтеграции, в то время как российская сторона настаивает на его погашении.

В марте 2017 года Лондонский суд одобрил ускоренное рассмотрение иска РФ, однако Украина подала апелляцию на это решение.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд отправил дело на новое рассмотрение в рамках полноценной процедуры.