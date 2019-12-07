Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю
15:11, 07 декабря 2019Финансы
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По мнению лидера США, у Китая “полно денег”.
Президент США Дональд Трамп \ REUTERS
Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю.
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Об этом он написал в Twitter. "Почему Всемирный банк занимает деньги Китаю? Это возможно? У Китая полно денег, а если нет, он их создаст. Прекратите!", - отметил Трамп.
Как сообщал УНИАН, 2 декабря Китай ввел санкции против американских неправительственных организаций и приостановил выдачу разрешений на визиты военных судов и самолетов США в Гонконг.
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