Сколько стоит доллар: официальный курс Нацбанка

Официальный курс НБУ на 5 декабря: 100 USD – 2393,0282 гривни; 100 EUR – 2651,7145 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 5 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2393,0282 (4 декабря – 2393,9216)

100 EUR – 2651,7145 (4 декабря – 2650,3106)

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 23,88/23,90 грн/долл., к евро - на уровне 26,51/26,53 гривни/евро.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 гривни/доллар.