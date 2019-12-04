Доллар упал еще больше: свежие курсы валют

Гривня по официальному курсу снова обновила четырехлетний максимум - на уровне 23,94 грн/долл.

Национальный банк Украины на среду, 4 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,94 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.

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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на 3 декабря на уровне 23,96 грн/долл.

Официальный курс гривни к евро на 4 декабря установлен на уровне 26,50 грн/евро.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов вторника, 3 декабря, установились на уровне 23,95/23,97 грн/долл., к евро - на уровне 26,54/26,56 грн/евро.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 грн/долл.