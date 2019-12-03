Гривня снова обновила четырехлетний максимум
16:27, 03 декабря 2019Финансы
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Предыдущий максимум был установлен на сегодня, 3 декабря, на уровне 23,96 грн/долл.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на среду, 4 декабря, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 23,94 грн/долл., что является максимальным значением почти за 4 года - с января 2016 года.
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Согласно данным на сайте НБУ, предыдущий четырехлетний максимум по официальному курсу был установлен на сегодня, 3 декабря, на уровне 23,96 грн/долл.
Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины выросла к доллару США на 3,4% за ноябрь и на 13,4% с начала года – до 23,97 грн/долл.
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