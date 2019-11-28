В Украине 14% граждан тратят на коммуналку больше половины дохода семьи – опрос

45% опрошенных сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 выросли по сравнению с октябрем прошлого года.

В Украине 14% граждан тратят на оплату коммунальных услуг больше половины дохода семьи, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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«Около 14% украинцев тратят на оплату услуг ЖКХ больше половины дохода семьи», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в сравнении с результатами исследования, проведенного в 2015 году, за 4 года доля домохозяйств, которые тратят больше половины дохода на коммунальные услуги, выросла более чем вдвое - с 6% до 14%. Доля тех, кто тратит на "коммуналку" от трети до половины дохода увеличилась с 16% до 21%. Соответственно, уменьшилось количество тех, кто тратит до 10% - с 18% в 2015 году до 12% в 2019 году. Также уменьшилась доля тех, кто тратит от 10% до 30% - с 48% до 41%

«Почти половина опрошенных (45%) сказали, что их расходы на оплату услуг ЖКХ в октябре 2019 выросли по сравнению с октябрем 2018 года. У 35% респондентов эти расходы не изменились или уменьшились», - говорится в сообщении.

Опрос был проведен с 22 по 25 ноября методом СATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины - АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) населения в январе-октябре 2019 года были назначены на сумму 1,63 млрд грн, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2018 года.