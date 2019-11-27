В Украине продлили ликвидацию двух банков

Фонд гарантирования продлил на год ликвидацию "Родовид Банка" и банка "Велес"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации "Родовид Банка" на один год – с 20 декабря 2019 года до 19 декабря 2020 года включительно и банка "Велес" – с 11 декабря 2019 года до 10 декабря 2020 года включительно.

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Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора "Родовид Банка" Андрея Шевченко и ликвидатора банка "Велес" Анны Савельевой.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Велес» 10 декабря 2015 года.

Решение о ликвидации «Родовид Банка» было принято 26 февраля 2016 года Национальный банком по согласованию с Министерством финансов как собственником банка.

Справка УНИАН. В течение 2014-2017 годов 96 банков в Украине утратили платежеспособность.Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам этих банков свыше 90 млрд грн возмещения по вкладам и в настоящее время продолжает ликвидацию порядка семи десятков финучреждений и продажу их активов.