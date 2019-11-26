Полюбившиеся фальшивомонетчикам 500 гривень не будут изымать из оборота - НБУ

Уровень поделки национальной валюты остается стабильно низким - 2,5 штуки поддельных банкнот на 1 миллион настоящих.

Национальный банк Украины не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 500 гривень образца 2006 года из-за зафиксированных в августе-сентябре случаев подделки этих банкнот.

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Об этом сообщил журналистам представитель Департамента денежного обращения НБУ Владимир Тищенко.

"Национальный банк не планирует изымать из оборота банкноты номиналом 500 гривень предыдущего образца. Действительно, такую информацию мы предоставляли, информировали общественность и правоохранительные органы для того, чтобы были приняты меры для локализации этой проблемы и сокращения количества подделок", - сказал Тищенко.

Он подчеркнул, что уровень поделки национальной валюты остается стабильно низким. Так, за 10 месяцев текущего года подделка гривневых банкнот остается на уровне прошлого года - 2,5 штуки поддельных банкнот на 1 миллион настоящих.

"Мы не констатируем никакого резкого увеличения подделок. Ситуация стабильная и контролируется как Национальным банком, так и правоохранительными органами", - добавил Тищенко.

Также он отметил, что введение новых банкнот номиналами 50 и 200 гривень не связно с большим количеством подделок этих банкнот. "Никакого роста подделок этих номиналов Национальный банк не фиксирует. Это плановая работа по обновлению номинального ряда", - сказал Тищенко.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в августе-сентябре зафиксировал рост изъятия из обращения поддельных банкнот номиналом 500 гривень образца 2006 года, изготовленных струйной печатью с имитацией ультрафиолетовой защиты.

По результатам анализа изъятых подделок в НБУ назвали несколько отличий от настоящих банкнот: более высокая плотность на ощупь, более бледное изображение, некачественная голограмма на лицевой стороне, также, как и латентное изображение номинала в левом нижнем углу, а также нечеткие водяные знаки и изображение на защитной ленте.

Также в НБУ сообщили, что при проверке банкноты в ультрафиолетовом свете видно имитированную флуоресцентную защиту, но цвета более яркие, изображение сдвинуто, а светящиеся нити зеленого, а не зелено-красного цвета, как у оригинала.