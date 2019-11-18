В Укрэксимбанке заверили, что задержание главы не повлияет на работу банка

В Укрэксимбанке гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме.

Наблюдательный совет и правление Укрэксимбанка заверили, что задержание главы банка Александра Гриценко не повлияет на деятельность учреждения.

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Об этом говорится в заявлении наблюдательного совета и правления банка.

«Наблюдательный совет и Правление банка продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме», - говорится в заявлении.

В правлении подчеркнули, что будут способствовать правоохранительным органам и предоставят всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств дела.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября некоторые СМИ информировали, что в Киеве неизвестные похитили главу «Укрэксимбанка» Александра Гриценко.

Позже стало известно, что его задержала Служба безопасности Украины по поручению Генпрокуратуры Украины и поместили в изолятор временного содержания.

В СБУ заявили, что Гриценко задержан в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209.