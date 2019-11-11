Правительству указали, как от онлайн-казино получить больше денег в бюджет

По мнению эксперта, объединение онлайн-казино с наземным даст возможность четко регулировать отрасль.

Онлайн-казино в Украине более логично открывать при наземных казино, а не ограничивать их 10-ю букмекерскими конторами, как сейчас предлагает правительство.

Об этом в своей публикации на сайте "Капитал" пишет отельер, общественный деятель Фазиль Аскеров, комментируя правительственный законопроект по азартным играм.

По его словам, пункт, разрешающий открывать онлайн-казино букмекерским контрам, является одним из самых противоречивых в законопроекте. В том числе из-за того, что количество букмекеров предлагается ограничить цифрой 10. Как отмечает Аскеров, букмекерские конторы и онлайн-казино – это совсем разные виды деятельности.

Объединение онлайн-казино с наземным казино дает возможность чётко регулировать данную отрасль, пишет автор блога, ссылаясь на слова грузинского эксперта игорного бизнеса, официального представителя английской компании GVC Holding Георгия Мамулашвили.

"Эта модель за 15 лет оправдала себя полностью, т. к. и государство, и потребитель, и сам оператор защищены от недобросовестных операторов", - цитирует он Мамулашвили.

Как отмечает Аскеров, одно онлайн-казино обеспечивает работой более 100 IT-специалистов с минимальной зарплатой от 1500 долл. Таким образом, автор блога не видит, в чем состоит логика законодателя ограничивать онлайн-казино в Украине всего 10-ю букмекерами, если наземных казино будет явно больше 20 и каждый из них будет иметь желание развивать онлайн-казино. А это 3000-5000 рабочих мест в ІТ-сфере с высокой зарплатой и уплатой налогов в Украине.

"В Одессе на ул.Черняховского (это может быть любая улица в любом городе Украины) небольшое помещение букмекерской конторы, 10-12 метров, где можно делать только ставки на спортивные и неспортивные события. И через дорогу «пари-матч» (национальная лотерея, которая фактически игровой зал с псевдо-автоматами). После принятия закона «букмекеры» просто переедут в помещение напротив. Даже без замены оборудования. Все расходы только на смену вывески. И так по всей стране. Это лазейка в Законе, то ли по глупости, то ли по злому умыслу, может стоить бюджету сотни миллионов долларов и свести на нет президентские намерения убрать игровые залы с улиц, чтобы казино работали только в 5-ти звездочных фешенебельных отелях, а залы игровых автоматов были только в 3-4* отелях", - резюмирует Аскеров.

Напомним, ранее кандидат юридических наук, эксперт в лотерейной отрасли Игорь Галицкий высказался критично по поводу нормы правительственного законопроекта, которой устанавливается, что деятельность в сфере выпуска и проведения лотерей должна осуществляться одновременно одним оператором. По его словам, искусственная монополизация приведет к падению спроса на классические лотереи, игроки потеряют из вида обычные лотерейные продукты, которые им уже знакомы десятки лет, а государство недополучит миллионы гривен.