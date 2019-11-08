Основатель Alibaba Джек Ма: думаю пригласить бизнес-друзей приходить в Украину

Джек Ма посоветовал Украине развивать частный сектор и доверять предпринимателям.

Основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма намерен предложить многим своим бизнес-друзьям инвестировать в Украину.

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Об этом он заявил во время дискуссии в рамках Киевского экономического международного форума.

«Я уверен, что Украина и Китай должны работать больше вместе. Я думаю о том, чтобы пригласить многих моих бизнес-друзей приходить в Украину. Здесь полно возможностей. Я говорю сейчас не как политик, а как бизнесмен», — сказал он.

Джек Ма позитивно оценил вступительную речь президента Владимира Зеленского, призвавшего инвесторов активно вкладывать средства в Украину и украинцев.

«Мне нравится, что говорит президент Украины. Он говорит: инвестируйте в людей, в будущее и в малый и средний бизнес. Это очень важно для отношений между Украиной и Китаем. В Украине прекрасная земля, умные люди и красивые женщины. Как может быть такая прекрасная комбинация?» - сказал он.

Джек Ма также посоветовал Украине стимулировать развитие частного бизнеса. «Мой совет стране, людям — развивайте частный сектор, доверяйте предпринимателям», — сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Зеленский на открытии Киевского международного экономического форума сравнил Украину с алмазом, требующим огранки в виде внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом. Также глава государства отметил, что главным конкурентным преимуществом нашей страны являются её граждане.