В Минфине прокомментировали вето Зеленского на проверку получателей субсидий

Президентское вето закона о верификации cоцвыплат вызвано технической несогласованностью, заявил замминистра финансов.

Президентское вето закона о верификации соцвыплат вызвано технической несогласованностью и не ставит крест на самом законопроекте №1231, сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на замминистра Павла Ходаковского.

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"Президентское вето законопроекта о верификации вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена. Я уверен, что парламент вскоре поддержит этот законопроект с предложением президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку", - цитирует пресс-служба Ходаковского.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон о верификации и мониторинге государственных выплат, который предусматривает проверку достоверности информации, которая подается для назначения социальных выплат, из государственных реестров в автоматическом режиме.

17 октября Верховная Рада Украины приняла закон о верификации и мониторинге государственных выплат, который позволит оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер госвыплат.