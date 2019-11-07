Зеленский ветировал закон о проверке получателей соцвыплат

7 ноября глава государства вернул парламенту закон №1231 со своими предложениями.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о верификации и мониторинге государственных выплат, который предусматривает проверку достоверности информации, которая подается для назначения социальных выплат, из государственных реестров в автоматическом режиме.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

В карточке законопроекта отмечается, что 7 ноября глава государства вернул парламенту закон №1231 со своими предложениями.

Автором законопроекта был народный депутат от "Слуги народа", глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Как сообщал УНИАН, 17 октября Верховная Рада Украины приняла закон о верификации и мониторинге государственных выплат, который позволит оптимизировать бюджетные расходы путем проверки информации, которая влияет на определение права и размер госвыплат.

Глава Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на рассмотрении законопроекта отмечала, что документ регулирует выплаты, под которые подпадают только пенсии, пособия, льготы, субсидии, стипендии, за исключением академических. А также другие выплаты, которые осуществляются за счет средств государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.