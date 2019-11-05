Зеленский поручил разработать план мероприятий для улучшения позиций Украины в рейтинге Doing Business

Кроме того, до 31 декабря Минэкономразвития должно подготовиться к введению рынка земли.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед правительством до конца текущего года разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business, а также начать подготовку к масштабной приватизации и введению рынка земли.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, ссылаясь на слова Зеленского во время встречи с правительством и руководством Верховной Рады Украины, состоявшейся в Офисе президента.

«Я буду обращаться к министрам с просьбой обеспечить выполнение таких задач. Тимофею Милованову - министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины - разработать план мероприятий по росту позиций Украины в рейтинге Doing Business до 31 декабря 2019», - цитирует пресс-служба Зеленского.

Президент также поручил Министерству развития экономики начать подготовку к масштабной приватизации, в частности до 31 декабря передать в Фонд государственного имущества Украины на приватизацию 500 государственных предприятий.

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Министерство должно до конца 2019 года осуществить продажу на электронных аукционах более 40 единых имущественных комплексов объектов малой приватизации и пакетов акций.

«Также определить топ-5 приоритетных объектов для подготовки к большой приватизации», - цитирует пресс-служба Зеленского.

Как отметил глава государства, Минэкономразвития до 31 декабря должно подготовиться к введению рынка земли.

«Создать электронный реестр инженеров-землеустроителей и предоставить им право осуществления государственной регистрации этой земли. Обнародовать 100% решений о предоставлении разрешений на снятие и перенесение плодородного слоя почвы и нормативно закрепить ведение документации по землеустройству исключительно в электронной форме», - цитирует пресс-служба главу государства.

Зеленский также отметил, что Минэкономразвития должно до конца текущего года разработать новую правительственную программу создания рабочих мест, а также обеспечить внедрение лучших мировых практик корпоративного управления в топ-10 государственных компаний.

По информации пресс-службы, министру финансов Оксане Маркаровой президент поставил задачу до 31 декабря 2019 года создать благоприятные условия для предпринимателей путем подготовки законопроекта, направленного на введение двухлетнего моратория на проведение проверок ФОПов (физлиц-предпринимателей) и смягчения их ответственности за нарушение установленного порядка подачи в органы контроля отчетности, связанной с применением регистраторов расчетных операций.

Также до марта следующего года Министерство финансов должно упростить прохождение таможенных процедур путем внедрения в Украине программы авторизованного экономического оператора.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров поставил себе цель, чтобы в ближайшие три года Украина попала в первую десятку рейтинга Doing Business. В последнем рейтинге Doing Business-2020 наша страна поднялась на 7 пунктов и заняла 64-е место среди 190 стран мира.