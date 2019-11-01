Гончарук ожидает от ЕБРР рекордного объема инвестиций в Украину в этом году

Премьер отметил, что инвестиции ЕБРР в экономику Украины по итогам года могут составить 1,2 миллиарда евро.

Объем инвестиций Европейского банка реконструкции и развития в государственный, частный и муниципальный секторы украинской экономики по итогам 2019 года может достигнуть 1,2 миллиарда евро, что является рекордным показателем за последние годы сотрудничества.

Читайте такжеЕБРР хочет сохранить инвестиции в Украину на уровне $1 миллиарда

Об этом во время встречи с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба Кабинета министров.

"Прежде всего хотел бы поблагодарить команду ЕБРР за плодотворное двустороннее сотрудничество: финансирование программы закупки природного газа, 149 миллионов евро кредита для реализации проекта по модернизации сети электропередачи НЭК "Укрэнерго", 100 миллионов евро для модернизации АО "Укрзализныця" и 52 миллиона на приобретение станков капитального ремонта скважин и повышение энергоэффективности АО "Укргазвыдобування", - цитирует Гончарука его пресс-служба.

Вице-президент ЕБРР в свою очередь отметил, что поддерживает реформы украинского правительства, ведь они являются важными факторами стабильности, предсказуемости и прозрачности внутренних политических и экономических процессов, и добавил, что они позволяют в дальнейшем повысить темп двустороннего сотрудничества.

Справка УНИАН. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в Украине. На сегодняшний день банк инвестировал 14,6 миллиарда евро в почти 450 проектов. 75% инвестиций банка приходится на частный сектор.