Гончарук анонсировал расширение сотрудничества с ЕБРР

По словам премьер-министра, этот год может стать рекордным для банка в Украине с объемом инвестиций более 1 млрд евро.

Правительство Украины планирует расширить сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития путем реализации масштабных проектов по модернизации энергетического сектора, транспортной и городской инфраструктуры, банковского сектора.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с делегацией банка, сообщает пресс-служба правительства.

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«Есть четкое понимание того, что благодаря слаженному сотрудничеству с руководством ЕБРР этот год может стать рекордным для банка в Украине с объемом инвестиций в более чем 1 млрд евро», – цитирует Гончарука его пресс-служба.

Справка УНИАН. ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на сентябрь 2019 года, общий объем выделенного ЕБРР Украине финансирования для проектов государственного сектора экономики и муниципальных проектов оставляет около 13,57 млрд евро в рамках 433 проектов.