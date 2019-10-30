Гончарук пообещал отказаться от резкого повышения ренты на желруду

Премьер отметил, что инициатива о резком повышении рентной платы на добычу железорудного сырья в нынешнем виде, скорее всего, принята не будет.

Парламентский Комитет по финансовой, налоговой и бюджетной политике впредь будет обсуждать все свои инициативы с Кабинетом министров.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук

"То, что принималось до сих пор, к сожалению, во многих случаях с нами вообще никак не согласовывалось. Поэтому сейчас мы меняем эту практику и в будущем намерены более плотно работать с комитетом", - заявил Гончарук.

Он также сказал, что инициатива о резком повышении рентной платы на добычу железорудного сырья в нынешнем виде, скорее всего, принята не будет. "Мы будем обсуждать эту инициативу с производителями. Точно, что в таком виде, как сейчас, ее никто не станет вводить", - сказал премьер-министр.

При этом Гончарук поддержал принятые инициативы по ужесточению работы физических лиц-предпринимателей. По его словам это позволит бороться с практикой ухода от налогов при участии ФОПов.

Напомним, норма о резком повышении рентной платы на железорудное сырье содержится в законопроекте №1210