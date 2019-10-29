Премьер призвал инвесторов вкладывать средства в Украину

Он назвал лучшими сферами для вложений аграрный сектор, информационные технологии, энергетику и инфраструктуру.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук призвал инвесторов начинать инвестировать в Украину, называя лучшими сферами для вложений аграрный сектор, информационные технологии, энергетику и инфраструктуру.

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"Мы просим вас о партнерстве. Мы предлагаем вам, как сказал уже президент, поверить в то, что это тот момент, когда нужно заходить в Украину, нужно в нее инвестировать, - заявил Гончарук в ходе выступления на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе. - Лучшие сферы для инвестирования в Украину вам известны, я убежден, не хуже, чем мне. Это, разумеется, агросфера, ІТ, энергетика и инфраструктура. Вкладывая туда деньги, можно получить очень неплохую прибыль".

Что касается рисков, премьер заверил, что правительство будет работать над их минимизацией.

"Для нас сейчас привлечение инвестиций – это топ-приоритет, потому что это драйвер экономического роста. Мы ожидаем, что вместе с инвестициями в страну должны зайти новые знания, новы технологии и деловые практики", - добавил Гончарук.

Также он сообщил, что в ходе форума ожидается подписание свыше 10 различных документов, означающих инвестиции для Украины уже в следующем году на сумму свыше 1 миллиарда долларов.

Справка УНИАН. Первый инвестиционный форум RE: think. Invest in Ukraine по инициативе президента Украины и при поддержке Кабинета министров открылся в Мариуполе сегодня, 29 октября.

Ключевым партнером форума является Агентство США по международному развитию (USAID), которое с 1992 года предоставило Украине более 3 миллиардов долларов помощи.

Форум собрал инвесторов и представителей из более 45 стран мира, свыше 70 компаний с мировым именем, более 20 официальных делегаций со всего мира, а также представителей 17 международных организаций, включая Европейскую комиссию, Международную финансовую корпорацию, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк.