Доступ к электронным сервисам Налоговой службы сегодня вечером будет частично ограничен

Доступ к электронным сервисам будет частично ограничен сегодня в связи с проведением технических работ в период с 18 до 21 часа.

Доступ к электронным сервисам Государственной налоговой службы Украины (ГНС) вечером 29 октября будет частично ограничен в связи с проведением технических работ.

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Как сообщили в пресс-службе ГНС, доступ будет ограничен в период с 18 до 21 часа.

«В связи с проведением обслуживания программно-технического комплекса Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг Информационно-справочного департамента ГНС 29 октября 2019 года с 18 часов 00 минут до 21 часа 00 минут доступ к электронным сервисам будет частично ограничен», - сказано в сообщении.

В этой связи, в Налоговой службе приносят извинения за временные неудобства.

Справка УНИАН. Кабинет министров в декабре 2018 года принял решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

По итогам конкурсного отбора главы налоговой службы Кабмин 8 мая назначил ее руководителем Сергея Верланова, ранее занимавшего пост заместителя министра финансов Украины, а 5 июля - назначил первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

В августе правительство возложило полномочия и выполнение функции администрирования налогов с Фискальной службы на Государственную налоговую службу, тем самым дав старт работе нового ведомства. Мероприятия по запуску в работу Государственной таможенной службы продолжаются.