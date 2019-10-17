Президент подписал закон о концессии

Закон дает возможность замены концессионера в случае ненадлежащего исполнения им своих обязательств.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О концессии», который предусматривает введение единой процедуры инициирования и принятия решения об осуществлении государственно-частного партнерства для всех форм государственно-частного партнерства, в частности, концессии.

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Об этом сообщила пресс-служба президента. Отмечается, что документ открывает новые возможности для сотрудничества государства и бизнеса.

«Ожидается, что концессия обеспечит привлечение инвестиций в социальную, транспортную, энергетическую сферы, жилищно-коммунальную инфраструктуру, здравоохранение; будет способствовать модернизации и созданию новой инфраструктуры, эффективному управлению объектами государственной и коммунальной собственности, предоставлению качественных общественных услуг и увеличению фискального пространства государства», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что документ вносит изменения в 25 законодательных актов Украины с целью урегулирования отношений в сфере привлечения частного бизнеса в инфраструктуру на условиях государственно-частного партнерства.

«Он предусматривает введение единой процедуры инициирования и принятия решения об осуществлении государственно-частного партнерства для всех форм государственно-частного партнерства, в частности концессии», - говорится в сообщении.

Также закон вводит прозрачную процедуру выбора концессионера, предусматривает возможность привлечения к работе комиссии независимых экспертов; возможность привлечения советников для подготовки концессионных проектов, конкурсной документации; надежные гарантии для концессионеров и кредиторов; четкое регулирование права собственности на объект концессии, целью которого является сохранение за государством/территориальной общиной права собственности на объект концессии.

В документе также предусмотрена процедура трансформации аренды в концессию в случае соответствующего обращения со стороны арендатора при условии внесения дополнительных инвестиций.

Кроме того, закон дает возможность замены концессионера в случае ненадлежащего исполнения им своих обязательств.

Документом также урегулированы особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии; особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог; финансовые вопросы в концессионных проектах; земельные вопросы и вопросы градостроительства для реализации проектов, осуществляемых на условиях концессии.

Кроме того, закон дает возможность разрешения споров в международном коммерческом или инвестиционном арбитражах, а также внедряет прозрачную процедуру контроля и мониторинга выполнения концессионных договоров и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о концессии, который предусматривает возможность предоставления не денежной поддержки инвестора и право государства заменить концессионера.