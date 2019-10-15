Спецоперация "Бастион" для борьбы с контрабандой отменена - Нефедов

Нефедов отметил, что ведомство внесло изменения в автоматизированную систему анализа и управления рисками (АСАУР) на таможне относительно импорта одежды.

Начатая в июне Государственной фискальной службой Украины (ГФС) спецоперация "Бастион" с целью перекрытия каналов незаконного перемещения товаров на таможенную территорию Украины отменена.

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Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов на своей странице в сети Facebook.

"Операция "Бастион" - все. Будем учиться бороться с контрабандой иначе", – написал Нефедов.

Глава Таможенной службы также подчеркнул, что ведомство внесло изменения в автоматизированную систему анализа и управления рисками (АСАУР) на таможне относительно импорта одежды.

Как сообщал УНИАН, в июне Государственная фискальная служба запустила спецоперацию "Бастион", которая была направлена на перекрытие каналов незаконного перемещения товаров на таможенную территорию Украины.

Спецоперация должна была проходить до конца текущего года на всей таможенной территории Украины, в частности, в пунктах пропуска через госграницу, таможенных постах, отделах (секторах) таможенного оформления, местах доставки товаров, накопления и реализации товаров, которая должна была увеличить поступления в госбюджет на 2 миллиарда гривень ежемесячно.