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Кабмин не планирует сокращать расходы на оборону и военных

13:03, 15 октября 2019
Финансы
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В госбюджете-2020 на оборону предусмотрено более 136 миллиардов гривень / фото УНИАН

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Об этом сообщил в своем видеоблоге премьер-министр Алексей Гончарук.

"Также в публичной плоскости часто появлялись фейки о том, что мы планируем сократить расходы на оборону или социальное обеспечение военнослужащих. Это неправда. В период фактически продолжающейся войны государство не может сокращать расходы на оборону", - сказал премьер.

"Поэтому в следующем бюджете 136,6 миллиарда гривень будет предусмотрено на оборону, а это значительно больше, чем в прошлом году. Также мы не планируем сокращение расходов на обеспечение военнослужащих", - добавил он.

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Теги: #расходы на оборону#расходы на оборону в Украине