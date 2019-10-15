Кабмин не планирует сокращать расходы на оборону и военных

Премьер отметил, что на оборону на следующий год предусмотрено 136,6 миллиарда гривень, что, по его словам, значительно больше, чем в прошлом году.

Кабинет министров Украины не планирует сокращать расходы на оборону и военнослужащих.

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Об этом сообщил в своем видеоблоге премьер-министр Алексей Гончарук.

"Также в публичной плоскости часто появлялись фейки о том, что мы планируем сократить расходы на оборону или социальное обеспечение военнослужащих. Это неправда. В период фактически продолжающейся войны государство не может сокращать расходы на оборону", - сказал премьер.

"Поэтому в следующем бюджете 136,6 миллиарда гривень будет предусмотрено на оборону, а это значительно больше, чем в прошлом году. Также мы не планируем сокращение расходов на обеспечение военнослужащих", - добавил он.