Первый украинский «единорог»: ИТ-компанию Grammarly оценили в более чем $1 миллиард

Также Grammarly привлекла еще 90 млн долл. инвестиций для развития своего онлайн-сервиса.

Украинская ИТ-компания Grammarly на пути к реализации своего видения коммуникационного ассистента привлекла еще 90 млн долл. в новом инвестиционном раунде для развития своего онлайн-сервиса, сообщила пресс-служба компании.

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«Этот раунд (инвестиционный – УНИАН) повторно возглавила компания General Catalyst, присоединились также текущие и новые инвесторы. Он поспособствует развитию компании и росту количества клиентов. Его повторно возглавила компания General Catalyst, к которой присоединились текущие (среди них - IVP) и новые инвесторы. Grammarly создает онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта для помощи в написании текстов на английском языке», - сказано в сообщении.

Отмечается, что с привлеченными 90 млн долл. инвестиций компания продолжит совершенствовать свои технологии для создания комплексного ассистента для личной и профессиональной коммуникации на английском языке.

В компании добавили, что будут использовать привлеченные инвестиции для продолжения расширения охвата своего продукта, а также чтобы сделать его доступным везде, где может происходить письменная коммуникация на английском языке.

«Мы также продолжим работать над более сложными аспектами языка и коммуникации, в частности над развитием недавно запущенного детектора тона - для того, чтобы предоставлять пользователям практические рекомендации касательно его адаптации», - добавили в пресс-службе.

В компании также сообщили, что одним из наиболее сложных видов коммуникации является письменная коммуникация в рабочей среде, поэтому с привлеченными инвестициями также планируется ускорить развитие продукта для поддержки потребностей корпоративных клиентов.

По сообщению TechCrunch, Grammarly оценили в более 1 млрд долларов, что делает ее первым украинским «единорогом». Гендиректор компании Брэд Гувер подтвердил изданию эту сумму.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году привлеченные инвестиции в онлайн-сервис для проверки правописания и грамматики Grammarly составили более 110 млн долл.

Справка УНИАН. Компания Grammarly была создана в 2009 году в Украине. Онлайн-сервис компании ежедневно помогает более 20 миллионам людей писать на английском языке эффективнее, предоставляя рекомендации касательно правильности, четкости, увлекательности и тона сообщения. На сегодня офисы компании представлены в Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Ванкувере. С момента проведения первого инвестиционного раунда в мае 2017 года и привлечения 110 млн долл. в развитие компании, Grammarly существенно расширила количество возможностей и функций предоставляемого ей онлайн-сервиса на основе искусственного интеллекта.