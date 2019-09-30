Зеленский подчёркивает необходимость предусмотреть в госбюджете-2020 надлежащее финансирование для военных

Президент посетил Международный межведомственный многопрофильный центр подготовки подразделений Национальной гвардии Киевской области, где ознакомился с подготовкой НГУ, Госпогранслужбы, Нацполиции и ГСЧС.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость предусмотреть в госбюджете на 2020 год надлежащее финансирование для военных.

Об этом глава государства сказал во время посещения Международного межведомственного многопрофильного центра подготовки подразделений Национальной гвардии Киевской области, сообщает президентская пресс-служба.

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Зеленский присутствовал на военных стрельбах с участием военнослужащих Нацгвардии и Государственной пограничной службы Украины. Подразделения продемонстрировали ведение огня из снайперского оружия, поиск взрывчатых веществ и оружия служебными собаками, действия при попытке незаконных вооруженных формирований прорваться через рубеж блокирования НГУ, десантирования, огневой контакт, эвакуацию раненых группой спецназа Нацгвардии.

Президент также осмотрел технику Национальной полиции: служебные мотоциклы и катера, транспорт для перевозки следственно-оперативных групп и криминалистических лабораторий, задержанных, спецподразделения КОВД, подразделений аэроподдержки, служебных лошадей, кинологической и взрывотехнической служб.

Также главе государства продемонстрировали военную технику, специальное снаряжение, вооружение Нацгвардии и Госпогранслужбы. Он положительно оценил то, что большинство продемонстрированной техники - украинского производства. Зеленский отметил высокую профессиональную подготовку подразделений.

«Я впечатлен. Что остается? Сейчас все работают над бюджетом. Государству остается находить деньги для наших спасателей, нацгвардейцев и всех военных, поддерживать их», - отметил президент.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Зеленский посетил специальные учения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Во время подготовки отрабатывалась, в частности, комплексная наземная и авиаразведка зоны чрезвычайной ситуации, аварийно-спасательные работы, сортировка и доставка пострадавших в лечебные учреждения, эвакуация пострадавшего из аварийного здания вертолетом, ликвидация последствий ДТП с разгерметизацией автоцистерны с аммиаком, тушение пожара на промышленном объекте, выявление и обезвреживание взрывоопасных предметов с помощью контролируемого подрыва.

Глава государства выразил надежду, что продемонстрированные подразделениями профессиональные навыки будут применяться при ликвидации чрезвычайных ситуаций во всех регионах Украины.

«Хочу вас поблагодарить за то, что вы служите Украине. Хотелось бы, чтобы такой уровень у нас был не только на учениях, но и в каждой области», - добавил президент.