Почему упал доллар: Нацбанк назвал причины укрепления гривни
Украинская гривня укрепляется на фоне удешевления импорта нефти и газа при одновременно благоприятных условиях для экспорта из нашей страны.
Читайте такжеГривня на фоне слухов о провале переговоров с МВФ приостановила рекордное укрепление
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины со ссылкой на интервью руководителя проектов и программ Департамента открытых рынков НБУ Эмала Бахтари.
«Сейчас на рынке наблюдается благоприятная ситуация. Импортные товары, в частности, нефть и газ, которые покупает Украина, подешевели. А для экспорта, который мы продаем, очень хорошие условия. В этом году рекордный урожай. Также у металлургов очень хорошие объемы валютной выручки», - говорится в сообщении.
Кроме того, в НБУ отметили ежегодный рост IТ-отрасли и увеличение числа украинских компаний, получающих заказы от зарубежного бизнеса и, соответственно, валютную выручку.
Также в НБУ напомнили о новом факторе, который поддерживает курс в этом году, - значительных объемах покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг.
«Фиксированный курс - как конфета, цена которой на самом деле очень высока. Он приводит к потерям, кризисам и создает иллюзию стабильности. Здоровая ситуация – это плавающий курс, который адекватно реагирует на происходящее на рынке», - отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу к доллару на сегодня, 26 сентября, обновила четырехлетний максимум на уровне 24,12 грн/долл.