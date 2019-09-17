Евробонды Украины упали на фоне новостей о «ПриватБанке» и поджоге дома экс-главы НБУ Гонтаревой

Это отражает мнение инвесторов о росте рисков по вложениям в ценные бумаги Украины.

Украинские еврооблигации упали на фоне новостей о якобы о возможном компромиссе с прежним владельцем национализированного в 2016 году «ПриватБанка» и поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

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Как прокомментировал УНИАН финансовый аналитик группы ICU Михаил Демкив, доходность по евробондам с погашением в 2032 году в долларах США по сравнению со вчерашним днем выросла на 0,16 п.п. – до 6,91%, что отражает мнение инвесторов о росте рисков по вложениям в ценные бумаги Украины.

«Это падение (украинских еврооблигаций - УНИАН) пока не перекрывает тот мощный рост, который был в 2019 году, но это тревожный сигнал», - пояснил эксперт.

Сегодня, 17 сентября, авторитетное среди инвесторов издание Financial Times написало о возможном компромиссе с прежним владельцем национализированного в 2016 году «ПриватБанка» - бизнесменом Игорем Коломойским. Информацию тут же растиражировали украинские СМИ. В ответ премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство внимательно изучает ситуацию вокруг «ПриватБанка», но никаких переговоров ни с кем не ведет.

Также сегодня появилась информация о ночном поджоге дома экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой в поселке Гореничи под Киевом. Полиция квалифицировала инцидент как умышленное уничтожение имущества и нашла на пожарище дома зажигательную светошумовую ракету. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от правоохранителей скорейшего расследования поджога.