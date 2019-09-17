Fitch повысил рейтинги пяти украинских городов
16:30, 17 сентября 2019Финансы
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Кредитоспособность этих городов на самостоятельной основе оценивается на уровне "bb-".
Иллюстрация REUTERS
Международное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте Киева, Львова, Одессы, Днепра и Харькова до уровня "B" с "B-" следом за суверенным.
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Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Кредитоспособность этих городов на самостоятельной основе оценивается на уровне "bb-".
Как сообщал УНИАН, 6 сентября международное рейтинговое агентство Fitch Rating повысило долгосрочный и краткосрочный кредитный рейтинг (IDR) Украины в иностранной и национальной валютах с B- до B и улучшило прогноз со стабильного на положительный.
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