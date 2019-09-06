Украинскую "дочку" российского банка снова выставили на аукцион

Фондовая биржа ПФТС анонсировала продажу «Проминвестбанка» за 399 млн грн.

Фондовая биржа ПФТС анонсировала аукцион по продаже 99,7726% акций «Проминвестбанка», принадлежащего российскому государственному «Внешэкономбанку».

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Как говорится в сообщении на сайте биржи, начальная стоимость пакета установлена в сумме 399 млн грн.

На торги выставлено свыше 5 млн штук акций, так как на эти бумаги обращено взыскание.

Начало аукциона объявлено на 11-00 20 сентября.

Как сообщал УНИАН, ранее Фондовая биржа ПФТС не получила ни одной заявки на участие в аукционе по продаже 99,7726% акций «Проминвестбанка», который был назначен на 28 августа.

Справка УНИАН. «Проминвестбанк» является одним из крупнейших украинских банков по объему активов и находится в собственности российского государственного «Внешэкономбанка».

C марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.