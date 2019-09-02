Заместителем министра развития экономики может стать Тарас Качка

Об этом свидетельствуют данные из декларации Качки за 2018 год.

Заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также торговым представителем Украины может стать заместитель исполнительного директора Международного фонда "Возрождение" Тарас Качка.

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В декларации его местом работы (местом будущей работы) указано Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В графе о должности (текущей или должности, на которую претендует кандидат) Качка указал "Заместитель министра – Торговый представитель".

Справка УНИАН. Тарас Качка является заместителем исполнительного директора Международного фонда «Возрождение» и экспертом по европейской интеграции. С 2014 по 2015 год был вице-президентом и исполняющим обязанности президента Американской торговой палаты в Украине.

Согласно информации на его странице в Facebook, Качка с 2015 года также работает в Министерстве иностранных дел. Окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко и Национальный институт государственного управления в Варшаве.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития объединят с Минагропродом.