Минэкономразвития объединят с Минагропродом: кто будет руководить новым министерством

«Слуга народа» предлагает назначить Оксану Маркарову главой Минфина, а Тимофея Милованова – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Парламентская фракция "Слуга народа" предлагает объединить Министерство экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики и продовольствия в одну структуру.

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Об этом говорится в соответствующем документе за подписью главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины было создано в 2010 году путем реорганизации существовавшего ранее Министерства аграрной политики Украины. Функциями ведомства является обеспечение продовольственной безопасности страны, формирование политики в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Также парламентская фракция «Слуга народа» предложит будущему премьер-министру Алексею Гончаруку назначить Оксану Маркарову министром финансов, а Тимофея Милованова – министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства, говорится в обращении фракции «Слуга народа» к Гончаруку.

Согласно сообщению, в новом Кабинете министров будут объединены Министерство экономического развития и торговли и Министерство аграрной политики и продовольствия.

Справка УНИАН. Тимофей Милованов по образованию экономист. Учился в КПИ и Киево-Могилянской Академии, окончив которые получил два магистерских диплома. В 1999 году получил степень магистра экономики в Киевской школе экономики. В 2004 году получил степень PhD по экономике в Университете Висконсин-Мэдисон.

Преподавал в Пенсильванском университете, Университете Бонна, Университете штата Пенсильвания и Университете Питтсбурга.

Проводит исследования в области теории игр, теории контрактов и институционального дизайна.

В 2014 и 2015 годах Forbes Ukraine включал Тимофея Милованова в рейтинг лучших украинских экономистов - Top Economic Thinkers.

Милованов также является соучредителем аналитической платформы VoxUkraine. Ее основной целью является деятельность, направленная на развитие экономической дискуссии и предоставление качественной аналитики экономических и других важнейших процессов в Украине.

Летом 2015 года Милованов стал членом международного академического совета Киевской школы экономики (KSE), сейчас является ее почетным президентом.

7 июля 2016 года постановлением Верховной Рады Украины №1440 назначен Членом Совета Национального банка Украины сроком на 5 лет.

Летом 2019 организовал недельное обучение от Киевской школы экономики для будущих нардепов от "Слуги народа".

Оксана Маркарова является действующим министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана.