Зеленский поручил Кабмину передать 500 предприятий для малой приватизации

Президент Украины озвучил план по малой приватизации на ближайшие полгода, среди прочих задач – подготовка больших госкомпаний к приватизации и привлечению инвестсоветников.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества для последующей продажи через электронную систему торгов “Prozorro. Продажи” в рамках малой приватизации. Об этом он сказал на совещании с Кабмином.

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“Передать не менее 500 предприятий в Фонд госимущества Украины для малой приватизации через аукционную систему “Prozorro. Продажи”, – сказал Зеленский.

Кроме того, президент поручил Кабмину принять законопроект “Об отмене перечня объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации” до 1 октября 2019 года.

Также Зеленский призвал составить список стратегический предприятий, не подлежащих приватизации.

“Правительству сформировать список стратегически предприятий, которые не подлежат приватизации – конкретный список”, – сказал он.

Кроме того, президент призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

Как сообщал УНИАН, депутаты фракции "Слуга народа" 30 августа зарегистрировали в Верховной Раде законопроект об отмене закона «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации». Как сказано в пояснительной записке, целью и задачами принятия законопроекта являются привлечение отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, рост ее производительности, создание новых эффективных рабочих мест, устранение неоднозначности норм законодательства в сфере приватизации государственного имущества из-за запрета приватизации как по отдельным критериям объектов государственной собственности, так и по перечням предприятий, не подлежащих приватизации без определения оснований запрета.