Депутаты хотят отменить список гособъектов, не подлежащих приватизации

Соответствующий законопроект размещен на сайте парламента.

Шесть народных депутатов из фракции «Слуга народа» зарегистрировали законопроект, направленный на признание утратившим силу закона «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации».

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Соответствующий законопроект размещен на сайте парламента.

«Признать утратившим силу Закон Украины от 7 июля 1999 года № 847-XIV «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации», - сказано в законопроекте.

Как сказано в пояснительной записке, целью и задачами принятия законопроекта являются «привлечение отечественных и иностранных инвестиций в экономику Украины, рост ее производительности, создание новых эффективных рабочих мест, устранение неоднозначности норм законодательства в сфере приватизации государственного имущества из-за запрета приватизации как по отдельным критериям объектов государственной собственности, так и по перечням предприятий, не подлежащих приватизации без определения оснований запрета».

Как сообщал УНИАН, 18 января 2018 года Верховная Рада приняла новый закон о приватизации государственного имущества, а в начале марта тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал его.

Основной целью закона является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации - разделения на объекты малой и большой приватизации.

Также законом предусмотрено расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставления на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества.

Государственный бюджет на 2018 год предусматривает 21,3 млрд грн поступлений от приватизации. В 2017 году доходы от продажи госактивов планировались на уровне 17,1 млрд грн, однако фактические поступления составили 3,4 млрд грн. В общей сложности правительство планирует приватизировать более 900 госкомпаний.