Как финансовый рынок Украины отреагировал на новый Кабмин: мнение эксперта

По его словам, финансовый рынок Украины положительно воспринял итоги назначения нового состава правительства.

Финансовый рынок Украины в целом положительно воспринял результаты назначения новоизбранной Верховной Радой нового состава правительства во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

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Об этом в комментарии УНИАН сказал специалист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

«Финансовый рынок (воспринял результаты назначения нового Кабмина – УНИАН) - в целом положительно. Гривня - никак», - сказал Фурса, отвечая на вопрос о реакции рынка на итоги назначения нового правительства.

Он также отметил, что новый состав Кабмина является лучшим за всю историю Украины.

«Состав правительства - лучше ожиданий, но не идеально. И они (правительство - УНИАН) могут стать теми самыми «чикагскими мальчиками и девочками», если будут иметь поддержку в Администрации президента и в парламенте. Но мы в Украине, поэтому даже в лучший Кабмин берут самых токсичных из министров предыдущего правительства. Передавать опыт, наверное. И выбрасывают лучшего министра из предыдущего правительства, потому что традиции такие", - добавил специалист Dragon Capital.

Фурса сообщил, что в сентябре ожидается снижение курса гривни после периода укрепления национальной валюты, что объясняется сезонными факторами.

"В сентябре гривня должна начать падать. Сезонность», - подытожил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 29 августа Верховная Рада назначила членов Кабинета министров Украины во главе с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Украинская гривня по официальному курсу НБУ за июнь укрепилась к доллару США на 2,5% - до 26,18 грн/долл., а за июль - на 4,4%, до 25,02 грн/долл.

В Нацбанке Украины объясняют укрепление национальной валюты Украины повышением спроса нерезидентов на украинские активы, благоприятными условиями торговли для украинских экспортеров, поступлениями от трудовых мигрантов и низким объемом вывода дивидендов за рубеж.