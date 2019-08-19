цей матеріал доступний українською

Нацбанк более чем вдвое сократил выкуп валюты на межбанке

11:44, 19 августа 2019
Финансы
136 0
Иллюстрация REUTERS

Национальный банк Украины на прошлой неделе – с 12 по 16 августа – сократил выкуп валюты на межбанковском валютном рынке по сравнению с предыдущей неделей в 2,6 раза – до 59,8 млн долл.

Читайте такжеЧистые международные резервы НБУ выросли до $11,8 миллиарда

Согласно данным на сайте НБУ, на прошлой неделе регулятор, как и неделей ранее, не продавал валюту.

С начала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 2,879 млрд долл., или в 12,6 раза.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в июле пополнил международные резервы Украины посредством покупки валюты на межбанковском валютном рынке на 1,3 млрд долл.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Нацбанк#покупка валюты