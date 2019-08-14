Минфин ждет от Нацбанка уточненный прогноз курса гривни
Министерство финансов Украины ждет от Национального банка уточненные прогнозные показатели курса гривни для подготовки проекта государственного бюджета на 2020 год.
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Об этом написала министр финансов Украины Оксана Маркарова в соцсети Facebook.
По ее словам, чтобы новое правительство могло вовремя подать проект госбюджета после назначения, Минфин и главные распорядители движутся в соответствии с графиком бюджетного процесса.
"Ждем оперативное уточнение макро или подтверждение текущего прогноза и доводим предельные показатели распорядителям", - отметила Маркарова.
Она напомнила, что правительство утвердило прогноз на 3 года, однако с учетом результатов работы за 7 месяцев 2019 года Минфин направил запрос в НБУ относительно возможных уточнений прогноза курса на 2020-2022 годы.
"В то время как украинский бизнес/компании-экспортеры жалуются на усиление гривни, что влияет на их конкурентоспособность, для Минфина главное, чтобы бюджет, который мы планируем, был реалистичным. А это значит, что он должен базироваться на максимально точном прогнозе", - пояснила Маркарова.
Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2019 год предусматривает доходы в размере 1,026 триллиона гривень, расходы - 1,112 триллиона гривень, предельный объем дефицита - 89,989 миллиарда гривень.
Согласно Бюджетному кодексу, правительство должно подать в Верховную Раду проект бюджета на следующий год до 15 сентября.