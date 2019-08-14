Bloomberg: Санкции "отгрызают" от кредитного рейтинга России одну позицию

Рейтинговые агентства изменили свои кредитные оценки для Москвы, но россиянам это не поможет.

Российский кредитный рейтинг по версии Fitch вернулся к уровню, который был до начала российской войны против Украины пять лет назад. Но неопределенность из-за санкций США до сих пор душит рейтинг страны.

«Санкции в целом очень важны. И они отбирают у России одну отметку от нынешнего рейтинга», - цитирует Bloomberg слова директора Fitch по вопросам государственных ценных бумаг Эриха Ариспе.

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Агентство подняло кредитный рейтинг России до BBB в пятницу, ссылаясь на ее сильные финансы и сосредоточенность на инфляции. И это произошло только через неделю после того, как США ввели новые наказания против Кремля. Издание пишет, что последние американские санкции оказались мягче, чем некоторые инвесторы боялись. По словам Ариспе, они «не угрожают российским основам». Но Fitch предостерегает, что угроза дополнительных санкций против России никуда не исчезла. Она продолжает оказывать давление на кредитный профиль страны.

Аннексия Крыма в 2014 году и международные наказания за это совпали с обвалом цен на нефть. Это обвалило рубль и опустило кредитный рейтинг России до «мусорного» уровня. Российской политике пришлось «привыкать к новой реальности» и сосредоточиться на стабилизации экономики, — пояснил Ариспе.

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«Для российских политиков обновления рейтинга служит оправданием для их фискального и монетарного консерватизма на протяжении последних пяти лет», - говорит экономист Emerginomics Татьяна Орлова.

По мнению экономиста ING Дмитрия Долгина, изменение оценки Fitch не приведет к скачку в инвестициях. По его мнению, главным препятствием для этого станет даже не теоретическая вероятность дефолта, а риск введения новых санкций против России. А такой риск остался без изменений.