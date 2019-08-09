В украинских банках стало больше депозитов: свежие данные НБУ

Остатки по гривневым кредитам выросли на 0,8%, по валютным – сократились на 0,6%.

Объем гривневых депозитов в украинских банках за июль 2019 года вырос на 0,1% – до 559,3 миллиарда гривень, валютных (в долларовом эквиваленте) – на 11,2%, до 15,6 миллиарда долларов.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, с начала года объем гривневых депозитов вырос на 3,6%, валютных – на 17%.

Согласно приведенным данным, остатки по гривневым кредитам выросли на 0,8% за июль, но сократились на 0,02% с начала года - до 611 миллиардов гривень.

Остатки по валютным кредитам сократились на 0,6% за июль и на 4,8% с начала года - до 15,8 миллиарда долларов.

Как сообщал УНИАН, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2018 год вырос на 10% – до 539,7 миллиарда гривень, валютных – сократился на 2,4%, до 13,4 миллиарда долларов.