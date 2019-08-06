Фондовый рынок США из-за Китая пережил наибольшее падение с начала года

Беспокойство инвесторов опять оказалось связано с торговой войной между Китаем и США.

Индекс S&P 500 5 августа упал на 2,98%, Dow Jones Industrial Average — на 2,89%, NASDAQ Composite — на 3,47%. Котировки Apple упали более чем на 5%, IBM — почти на 4,5%.

Читайте такжеЭскалация торговой войны: Китай временно запретил госкомпаниям закупать сельхозпродукцию из США

Это наибольшее падение с декабря 2018 года, отмечает Reuters.

В то же время доходность 10-летней облигации федерального казначейства опустилась ниже отметки 1,75%, что является минимальным показателем с конца 2016 года.

Reuters связывает падение котировок с падением китайского юаня: 5 августа его курс опустился до минимального за десять лет значения. Президент США Дональд Трамп увидел в происходящем признаки того, что власти Китая манипулируют своей валютой.

Bloomberg также называет падение котировок на биржах США в понедельник наибольшим за весь 2019 год, передает РБК. Инвесторы начинают осознавать последствия затяжного конфликта между Китаем и США и переключаются на другие активы: золото подорожало до $1,5 тыс. за унцию, растут японская иена и криптовалюты, отмечает агентство.

«Если торговая война обострится, мы можем и до рецессии договориться — такую озабоченность мы сегодня видим на рынках», — пояснил Financial Times руководитель глобального подразделения по ценным бумагам компании PineBridge Investments Аник Сен.