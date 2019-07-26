"Слуга народа" хочет ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов чиновников
Кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа" Анастасия Красносельская предлагает ввести "гражданскую конфискацию" незаконных активов чиновников.
Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть".
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По словам Красносельской, такой инструмент, как гражданская конфискация, будет применяться к должностным лицам в случае, если они не смогут объяснить происхождение своего имущества.
"Гражданская конфискация – возможность в гражданском процессе конфисковать у чиновника все то имущество, которое нельзя объяснить официальными доходами", – отметила она.
Таким образом, пояснила Красносельская, фактически украденное у государства имущество будет ему возвращено, а чиновник уволен с должности.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул на необходимости перезагрузки всей антикоррупционной системы Украины, включительно с Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции.