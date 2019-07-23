ГФС доначислила бизнесу более 20 миллиардов налогов и сборов

Служба провела 10,6 тыс. проверок.

Ликвидируемая Государственная фискальная служба Украины за январь-июнь провела 10,6 тыс. проверок налогоплательщиков, по результатам которых доначислила в бюджет 20,3 млрд грн налогов и сборов.

Читайте такжеУкраинцы за полгода заплатили 118 миллиардов налога на доходы физлиц

Как сообщила пресс-служба ГФС, в том числе согласовано 6,6 млрд грн, включая 1,8 млрд грн по налогу на прибыль и 1,9 млрд грн по НДС.

Отмечается, что реальный вклад подразделений аудита ГФС по обеспечению поступлений в бюджет составил 5,4 млрд грн, включая поступления денежными средствами и снижение отрицательного значения объекта налогообложения.

Как сообщал УНИАН, подразделения контроля за наличным оборотом Государственной фискальной службы Украины в 2018 году провели 16,9 тыс. проверок, по результатам которых оштрафовали субъектов хозяйствования на общую сумму 937,6 млн грн.