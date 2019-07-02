В США предложили ввести пошлины на товары из Евросоюза

Это может быть сделано в качестве ответной меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности.

Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно 4 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"Как следует из документа, это может быть сделано в качестве ответной меры на субсидирование Евросоюзом своей авиапромышленности. В приложении к данному заявлению приводятся почти 90 наименований товаров. В их числе продукция металлургической отрасли, некоторые виды удобрений, ряд разновидностей сыров, продуктов из свинины, макаронных изделий и крепких спиртных напитков", - говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что в апреле ведомство уже предлагало ввести пошлины на товары из ЕС на 21 миллиард долларов. Новый перечень является дополнением к первоначальному списку. Как следует из документа, "пошлины могут быть введены с целью защитить права США в споре в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) с Евросоюзом и некоторыми его членами относительно субсидирования ЕС [производства] крупных самолетов гражданской авиации". Ведомство готово в ближайшие месяцы провести консультации с представителями бизнеса и общественности относительно внесения изменений в список.

Апелляционный орган ВТО в прошлом году подтвердил принятое в 2016 году решение панели арбитров о том, что Европейский союз и четыре его государства-члена - Франция, Германия, Испания и Великобритания - незаконно субсидировали авиастроительную корпорацию Airbus. Данный спор в ВТО между США и ЕС идет с 2004 года.