Иностранцы увеличили вложения в украинские облигации госдолга до 67 миллиардов

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 8,8% от их общего объема в обороте.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 2,2 млрд грн, или на 3,3%, до 67,1 млрд грн.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, по сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 60,7 млрд грн, или почти в 11 раз.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 8,8% от их общего объема в обороте, в то время как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 млрд грн, или на 21,7%.