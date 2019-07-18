Главного налогового ревизора Киева задержали на взятке

Чиновника задержали в рабочем кабинете сразу после получения им денежных средств.

Главного государственного налогового ревизора - инспектора отдела проверок в сфере строительства Управления аудита в сфере материального производства Департамента аудита главного управления ГФС в городе Киеве задержали на получении неправомерной выгоды.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

«В правоохранительные органы обратился представитель частного предприятия, который сообщил, что указанное должностное лицо в категорической форме требует от него неправомерную выгоду за содействие в скорейшем проведении внеплановой проверки данного предприятия и получении положительного заключения», - говорится в сообщении.

Свои «услуги» ревизор оценил в 1 тыс. долл.

В ходе контроля за совершением преступления чиновника задержали в рабочем кабинете сразу после получения им денежных средств.

Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Также решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении от должности.